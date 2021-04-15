Компании-перевозчики в Тульской области допускали множественные нарушения в работе Фото: материалы пресс-служб

Напомним, 10 марта, днем, ПАЗ, двигавшийся по маршруту «Алексин – Заокский» въехал в стоящий из-за поломки на обочине микроавтобус «Форд», который до того ехал по маршруту «Алексин – Тула». В аварии пострадали 6 человек.

В ходе прокурорской проверки установлено, что ООО «Алексинское ПАТП» и ООО «Тульская транспортная компания» нарушали законодательство: ненадлежащим образом проводился предрейсовый контроль технического состояния автобусов, транспорт выходил на маршрут с техническими неисправностями, нарушался порядок заполнения путевых листов и режим труда-отдыха водителей, а продолжительность смены превышала установленную норму.

В отношении руководителей компаний-перевозчиков возбуждены дела об административных правонарушениях сразу по нескольким статьям ч. 3 ст. 14.1.2, ч. 1 ст. 12.31.1 и ч. 2 ст. 11.23 КоАП РФ.