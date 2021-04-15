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Общество15 апреля 2021 13:32

В Тульской области местным жителям незаконно перекрыли доступ к реке Осетр

Индивидуальный предприниматель обустроил парковку и поставил забор на берегу
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области местным жителям незаконно перекрыли доступ к реке Осетр

В Тульской области местным жителям незаконно перекрыли доступ к реке Осетр

Фото: Алексей ФОКИН

Проверка прокуратуры показала, что парковка для автотранспорта расположена в водоохранной зоне, что незаконно, а деревянный забор, ограничивает свободный доступ к реке. Заодно контролирующий орган выяснил, что на территории базы отдыха «Осетрово», принадлежащей тому же бизнесмену, пробурена водяная скважина без лицензии на право пользования недрами.

Итог истории: доступ тулякам к Осетру вновь открыт, а предприниматель не только устранил все самострои по требованию суда, но и заработал штраф по ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в размере 30 тысяч рублей.