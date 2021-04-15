С 15 апреля на автодороги Тулы выехала мотогруппа ГИБДД
Фото: Алексей ФОКИН
Как предупреждает региональное Управление ГИБДД, повседневный контроль за дорожным движением они будут осуществлять том числе и в составе скрытого патруля.
Поскольку основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов являются превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слепую зону» видимости, тем самым подвергая себя риску.
Госавтоинспекция напоминает водителям двухколесного транспорта о важности использования шлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, использовать светоотражающие элементы на одежде при движении в темное время суток.