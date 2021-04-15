В Тульской области сбили 15-летнюю велосипедистку Фото: материалы пресс-служб

На улице Ленина в городе Киреевске автомобиль «Renault Sandero» под управлением женщины 35 лет столкнулся в несовершеннолетней девушкой на велосипеде.

В результате ДТП велосипедистка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи отпущена.

Напомним, что днем ранее аналогичное ДТП произошло в Богородицке. Там пожилой мужчина на «Lada Granta» совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, который спокойно катил себе по тротуару. Парень был госпитализирован.