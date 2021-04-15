В Туле осудили наркодилера из Вологодской области Фото: Алексей ФОКИН

28-летний безработный житель Великого Устюга признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и хранении психотропных веществ в городе Туле.

Установлено, что изначально обвиняемый приехал в Тулу на заработки летом прошлого года, но оказалось, что размещать закладки выгоднее. С тех пор на территории Центрального, Советского и Ленинского районов Тулы им было организовано 50 «сюрпризов» с амфетамином общей массой более 45 г и 30 - с кокаином общей массой более 37 г. Однако продажа сорвалась, так как злоумышленник был задержан сотрудниками ОКОН УМВД.

Помимо этого, мужчина сам был потребителем психотропных веществ и хранил его для собственного употребления на территории Щекинского района.

С учетом всех обстоятельств наркодилер осужден на 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.