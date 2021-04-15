Жителя Тульской области, находящегося под административным надзором, признали виновным в покушении на убийство Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что в октябре 2020 года в деревне Айдарово Алексинского района во время ссоры после совместного празднования семьями дня рождения находившийся в состоянии алкогольного опьянения 68-летний местный житель ударил ножом в грудь 53-летнего супруга дочери своей сожительницы. Потерпевший остался жив.

Обвиняемый ранее отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение убийства, после чего с 2014 года находился под административным надзором. Последнее явилось отягчающим его вину обстоятельством. Поэтому согласно ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ суда приговорил мужчину к лишению свободы сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.