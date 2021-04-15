В Тульской области 13 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения перенесены на новые места концентрации ДТП Фото: Алексей ФОКИН

Так, новые камеры появятся на Щекинском и Одоевском шоссе, улицах Октябрьской, Кутузова, Пролетарской, Кирова, Тимирязева, Пржевальского и на Павшинском мосту. Также одна камера будет установлена в Донском.

Перенос стационарных комплексов фотовидеофиксации проводится ежегодно. В большинстве случаев количество зафиксированных нарушений после этого уменьшается, следовательно, такой участок дороги становится безопаснее.

Всего в этом году запланирован перенос 30 комплексов.