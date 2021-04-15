В поселок Барсуки Большой Тулы придет чистая вода Фото: Алексей ФОКИН

По словам жителей, водопроводная вода просто ржавая. Пить без очистки ее нельзя, бытовая техника выходит из строя.

Вопрос этот, похоже, скоро решится. Барсуки, а также еще село Хрущево вошли в федеральную программу «Чистая вода». После разработки проектно-сметной документации приступят к строительно-монтажным работам, которые предполагают провести в 2023-2024 годах. В них входит строительство станции обезжелезивания, обустройство ВНС, новых скважин, замена сетей водоснабжения. По возможности эти работы постараются ускорить. Если получится, то к ним приступят в 2022 году.

Кстати, уже в этом году в эксплуатацию вводят станцию обезжелезивания в Плеханово, а в Алешне и Обидимо также ведется работа по возведению таких станций.