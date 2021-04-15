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Общество15 апреля 2021 11:14

Более двух десятков пожаров произошли в Тульской области за сутки

Шесть из них — в жилом секторе
Игорь КОПЫТОВ
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Более двух десятков пожаров произошли в Тульской области за сутки

Более двух десятков пожаров произошли в Тульской области за сутки

Фото: Алексей ФОКИН

В целом за минувшие сутки в Тульской области тушили 23 техногенных пожара. Два особо крупных из них произошли в Ясногорском районе и Краинке Суворовского района. Также возгорания в жилых многоквартирных домах зафиксированы в Новомосковске на улице Трудовой проезд и на окраине Арсеньевского района.

Нежилые постройки горели также в деревне Бестужево Узловского района, в селе Стрельцы, в поселке Старая Огаревка Щекинского района, на улицах Лунинская и Молодежная в Новомосковске, а также на улице Богородицкое шоссе в Киреевском районе.

Также пожарные устранили возгорание автомобиля в деревне Иванниково Ефремовского района.