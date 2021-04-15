«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России проложили «Звездную дорожку» в Туле Фото: материалы пресс-служб

Мероприятие организовано совместно с Тульской областной федерацией фигурного катания на коньках при поддержке правительства Тульской области в рамках федеральной программы «Звездная дорожка». Проект реализуется компанией «Ростелеком» и Федерацией фигурного катания на коньках России с декабря 2011 года.

В мастер-классе приняли участие более 50 фигуристов и их тренеров. Кроме воспитанников тульских спортивных школ получить уроки мастерства в Тулу прибыли спортсмены из Воронежа, Калуги, Липецка, Орла и Рязани.

Андрей Журавлёв, министр спорта Тульской области:

«Фигурное катание в Тульской области – достаточно молодой, но уверенно развивающийся вид спорта. Наши спортсмены становятся призерами всероссийских соревнований, а регион все чаще принимает мероприятия подобного уровня. Общими усилиями мы делаем все возможное для того, чтобы как можно больше жителей занимались спортом, вели активный и здоровый образ жизни».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях: «Это уже второе мероприятие по фигурному катанию в рамках проекта “Звездная дорожка” на тульской земле: в 2015 году у нас проходил мастер-класс заслуженного тренера СССР Виктора Кудрявцева. Мы гордимся тем, что сотрудничество “Ростелекома” с Федерацией фигурного катания способствует развитию этого вида спорта как в нашем регионе, так и по всей стране. Считаем очень важным создавать для детей условия, в которых они могут проявлять свои таланы и способности. Хочется верить, что эта “Звездная дорожка” станет для ребят по-настоящему звездной и позволит им не только повысить свое мастерство, но и получить дополнительный стимул для саморазвития».

Артур Дмитриев, заслуженный мастера спорта:

«Интерес к фигурному катанию в нашей стране постоянно растет, и особенно это заметно в последнее время. Здорово, что в Туле появился такой замечательный Ледовый дворец! И я рад, что мне представилась возможность поработать с детьми и тренерским составом из разных городов центральной России. Любому начинающему фигуристу необходимо разностороннее развитие. Это обучение не только технике и хореографии, но и умению управлять эмоциями, проявлять упорство и характер в достижении максимального результата. Благодаря таким мероприятиям дети получают хорошую возможность учиться чему-то новому и совершенствовать свое мастерство».

В завершение мастер-класса «Ростелеком» организовал для спортсменов чаепитие с фирменным тортом. Все дети получили от компании подарки на память об этом ярком событии в их жизни.

Программа мастер-классов для юных фигуристов проходит во всех федеральных округах России. Воспитанники десятков региональных спортивных школ уже повстречались с известными спортсменами и тренерами во многих городах России. Секретами своего профессионального мастерства с юными спортсменами делятся звезды большого спорта — Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова, Михаил Стифунин и другие знаменитые фигуристы.

Программа мастер-классов – хороший инструмент для поиска новых талантов в фигурном катании и отличный способ поднять интерес к этому красивому виду спорта во всех регионах России.

«Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года.