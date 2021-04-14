10 апреля на четырех площадках Тулы жители города приняли участие в акции «Тотальный диктант». Фото: материалы пресс-служб

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Это общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров.

Организатор акции — фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске.

Участвовать в Тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов. Автором уникального текста Тотального диктанта каждый год становится известный писатель. В 2021 году для диктанта был выбран текст Дмитрия Глуховского.

В этом году диктант можно было написать на 4 площадках: в ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Тульской областной научной библиотеке, Типографии и на заводе «Октава». Суммарно в Туле проверить свои знания пришло больше 200 человек.

В этом году впервые писали диктант и на английском языке. Участники нового формата «Тотального диктанта» собрались на площадке «Точка Кипения Тула».