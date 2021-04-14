В Тульской области благоустроят не меньше пяти десятков зон отдыха Фото: Алексей ФОКИН

Благоустроенные дворы с качественными дорогами, уютные скверы, детские площадки сегодня появляются не только в областной стлице, но и в районах. В регионе привели в порядок 22 парка, среди них «Химик» в Алексине, Комсомольские парки в Арсеньево и Заокском, парки культуры и отдыха в Кимовске и Теплом, лесопарк в Первомайском. Благоустроено 29 скверов в Донском, Славном, Плавске, Черни, Одоеве и других городах.

Масштабные работы уже провели в 11 городах. Кардинально преобразились набережные в Богородицке и Ефремове, Красная площадь в Веневе, центр Чекалина и Крапивна. Однако работа на этом не остановится. В будущем новые объекты появятся в каждом из 26 муниципальных образований региона.