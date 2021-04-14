Тулу с Москвой свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль Фото: Игорь КОПЫТОВ

Проект, правда, не сегодняшнего дня и даже не ближайших пяти лет, стоимостью более 100 млрд рублей. Но его реализация позволит существенно ускорить социально-экономическое развитие области. Специалисты отмечают, что планы железнодорожного сообщения рассматривают Москву и Тулу как единую транспортную агломерацию.

Сейчас между Тулой и Москвой время в пути по железной дороге, например, на «Ласточке» составляет порядка двух часов. Работать над новым проектом будут совместно представители регионального правительства и РЖД.