В Туле из окна выпал трехлетний ребенок Фото: Алексей ФОКИН

По имеющейся информации, в момент трагедии мать мальчика находилась дома, в соседней комнате. Оставленный без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна.

С полученными повреждениями он был доставлен в Детскую областную больницу. Семья мальчика считается благополучной.

Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится проверка всех обстоятельств несчастного случая.