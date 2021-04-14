В Туле из окна выпал трехлетний ребенок
Фото: Алексей ФОКИН
По имеющейся информации, в момент трагедии мать мальчика находилась дома, в соседней комнате. Оставленный без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна.
С полученными повреждениями он был доставлен в Детскую областную больницу. Семья мальчика считается благополучной.
Сотрудниками следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области проводится проверка всех обстоятельств несчастного случая.