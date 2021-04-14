Число абортов в Тульской области составляет около четверти от рождаемости Фото: Алексей ФОКИН

Так, в 2020 году жительницы Тульской области сделали 3 тысячи абортов. При этом на свет в регионе родилось 10 812 детей.

По сравнению с предыдущими годами на лицо явная тенденция совращения прерванных беременностей. Так, в 2010 году было сделано 12 тысяч абортов, в 2019 году - 4 тысячи.

Вместе с тем, в регионе высокий показатель смертности. В 2020 году из жизни ушли более 27 тысяч человек. То есть смертность превысила рождаемость в два с лишним раза.