Зашел погреться, а заодно обворовал: в Тульской области задержан ранее судимый мужчина Фото: Алексей ФОКИН

Предположительно, 28-летний неработающий и ранее судимый мужчина, находясь в состоянии опьянения, зашел в подъезд многоквартирного дома в Белевском районе, чтобы укрыться от непогоды — дверь была не заперта. При этом он случайно увидел, как одна из жительниц дома уходит из своей квартиры, пряча ключ у двери. Воспользовавшись им, мужчина смог беспрепятственно искать сбережения и ценности. В итоге злоумышленник обнаружил и забрал 700 тысяч рублей, принадлежащие проживающему в квартиру пенсионеру.

Вычислить злоумышленника не составило труда — участковые получили информацию, что один из ранее судимых мужчин внезапно стал тратить крупные суммы на алкоголь. При этом прежде возможности осуществлять столь дорогостоящие покупки у него не было. Подозреваемый признался в противоправном деянии, теперь на него заведено уголовное дело по статье 158 УК РФ.