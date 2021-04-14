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Общество14 апреля 2021 10:26

Туляк отдал телефонным мошенникам почти миллион рублей

При этом ему пришлось взять сразу два кредита
Игорь КОПЫТОВ
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Туляк отдал телефонным мошенникам почти миллион рублей

Туляк отдал телефонным мошенникам почти миллион рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В очередной раз на «уочку» злоумышленников попался молодой человек. Якобы сотрудник безопасности банка уговорил 26-летнего мужчину не только оформить онлайн-кредит в размере 455 тысяч рублей, но и лично обратиться в отделение банка, чтобы взять в кредит ещё 300 тысяч рублей.

Затем кредитные средства вместе с другими сбережениями туляка мошенник убедил перевести на «защищенный счет». В результате мужчина отдал 940 000 рублей.