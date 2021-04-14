В Туле из-за пала травы сгорел пейнтбольный клуб Фото: соцсети

Неизвестные подожгли сухую траву, огонь подошел вплотную к тренировочной базе и уничтожил строения и тактические сооружения. По имеющейся информации, были уничтожены 12 деревянных зданий.

Работавшие на месте ЧП четыре пожарных расчета не могли ничего сделать, кроме как локализовать место пожара, чтобы огонь не распространился еще дальше. В итоге удалось сохранить основные игровые поля, инфраструктуру, жилые дома, беседки, крытое поле.

В администрации клуба уточнили, что сгоревшая площадка использовалось редко, и ближайший турнир на нем должен был состояться осенью — к тому моменту строения получится восстановить.