За коммерческий подкуп житель Тулы отправится в колонию, несмотря на раскаяние Фото: Алексей ФОКИН

За коммерческий подкуп житель Тулы отправится в колонию, несмотря на раскаяние. Приговор по уголовному делу вынес Центральный районный суд.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2020 года обвиняемый передал организации поддельный протокол общего собрания кредиторов. В этом протоколе были ложные сведения о результатах голосования и выбранном кредиторами управляющем организации. Эту бумагу подсудимый намеревался передать в арбитражный суд для утверждения кандидатуры управляющего после того, как ему заплатят более миллиона рублей.

В суде обвиняемый признался в совершенном преступлении. Суд учел его раскаяние, состояние здоровья его самого и членов его семьи, явку с повинной и сотрудничество со следствием, а также благодарственные письма от специализированного Дома ребенка и влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. Однако, все равно мужчина на 5 лет отправится в колонию строгого режима, а также должен заплатить штраф в 5 400 000 рублей.