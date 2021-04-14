Житель Чернского района напился и жестоко избил приятеля до смерти Фото: Алексей ФОКИН

Житель Чернского района напился и жестоко избил приятеля до смерти. Теперь он отправится в колонию на долгий срок.

Как выяснилось в ходе судебного следствия, 17 и 18 ноября обвиняемый выпивал в жилом доме в поселке Скуратовский Чернского района вместе с тремя приятелями. Во время застолья с одним из приятелей подсудимый поссорился. Мужчина подошел к сидящему на диване оппоненту и ударил его в шею рукой. Тот встал, и на это обвиняемый ответил еще и ударом ногой в обуви в живот. От этого пострадавший упал на пол, а подсудимый продолжил избивать его ногами, ударив не менее трех раз.

Пострадавший мужчина получил тяжкие телесные травмы, которые и привели его к смерти на месте происшествия через недолгое время. Экспертиза показала, что мужчина умер от от сочетанной тупой травмы тела, осложненной шоком.

Суд приговорил жителя Чернского района к 8 годам колонии строгого режима и к 1 году ограничения свободы после освобождения.