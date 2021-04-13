Где в Туле не будет электричества 14 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 14 апреля, в Туле на ряде улиц не будет электроэнергии из-за различного рода работ:

- устранение дефекта электрооборудования;

- монтаж проводов;

- установка приборов учёта;

- замена опор;

- перетяжка проводов, вводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:

- ул. Кауля, 4, 6, 8;

- ул. Новомосковская, 21, 23;

- ул. Морозова, 22;

- ул. Чапаева, 36, 38;

- ул. Епифанская, 29, 31, 33;

- ул. Пузакова, 2;

- ул. Болдина, 29, 33;

- ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-12 (чётн.);

- ул. Короленко, 4-18 (чётн.), 11-23 (нечётн.);

- ул. Ш. Руставелли, 21-а, 23-27 (нечётн.), 16-22 (чётн.);

- ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12;

- ул. Радищева, 23-29 (нечётн.), 28;

- ул. 3-я Зеркальная, 1-12 6, 12, 14, 16, 18;

- ул. Демидовская, 74;

- ул. Белкина, 3-21 (нечётн.);

- ул. Болдина, 11;

- пер. Стандартный, 2-13;

- ул. 2-а Песчаная, 42;

- ул. 3-я Песчаная, 37-51 (нечётн.);

- 7-й Песчаный пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.);

- 8-й Песчаный пр-зд, 2-18 (чётн.), 1-15 (нечётн.);

- 9-й Песчанный пр-зд, 2-14 (чётн.);

- ул. Декабристов, 168-174 (чётн.);

- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.);

- ул. Курковая, 76-86 (чётн.).

п. Менделеевский:

- ул. Менделеева, 2;

- пер. Пушкинский, 1-9 (нечётн.), 2-6 (чётн.);

- ул. Калинина, 2-13, 12-а, 9/1, 9/2, 9-а, 13/1, 13/2;

- ул. Мичурина, 4-22 (чётн.), 1-19 (нечётн.);

- ул. Горького, 1-9 (нечётн.), 8;

- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8;

- ул. Полевая, 1-9.

п. Косая Гора:

- ул. Дронова, 17-43 (нечётн.);

- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.);

- ул. Л. Толстого, 1-20;

- ул. Пионерская, 1-20;

- ул. Лесная, 1-а, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).