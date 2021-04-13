Спутник упал на электрокар Tesla в Туле

Ко Дню космонавтики тульский фотограф выложил новый ролик в Инстаграм. В нем можно увидеть, как на электромобиль Tesla падает космический спутник ПС-1. Таким образом автор ролика поздравил туляков с праздником.

"Сегодня исполняется 60 лет с того дня, как первый человек побывал в космосе, но четырьмя годами ранее состоялось еще одно немаловажное событие. 4 октября 1957 года, на ортиту был запущен первый в мире искусственный спутник земли, созданный в СССР. Это стало началом космической эры для всего человечества!", - отметил парень в комментарии к видеозаписи.

Автор также уточняет, что видео несёт исключительно развлекательный характер: все события вымышлены, а совпадения случайны.