Пьяный житель Алексина угнал иномарку покататься Фото: Алексей ФОКИН

В Алексине 33-летний местный житель по пьянке угнал иномарку и поехал на ней кататься по городу.

По предварительной информации, злоумышленник выпивал вместе с родственницей хозяина машины. Напившись, мужчина решил покататься по городу. Он взял ключи от чужой «Субару» и уехал. Покатавшись, подозреваемый оставил машину в другом районе Алексина и скрылся.

Полиция задержала злоумышленника. Неработающий ранее судимый мужчина во всем признался. Сотрудники МВД России по Алексину выясняют все детали происшествия.