За избиение и похищение человека двое жителей Тульской области отправятся в колонию Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области осудили двоих мужчин за похищение и незаконное лишение свободы человека.

Как было установлено в ходе судебного следствия, в ноябре 2020 года в Ефремове 63-летний владелец фермерского хозяйства вместе со своим 30-летним приятелем приехали к работнику, обманом выманили его из дома, привезли в поле и привязали цепью к дереву. Через некоторое время его привезли в сарай для скота, посадили на цепь и избивали. Причиной такого поступка стало недовольство хозяина тем, что работник не вышел на работу.

Суд приговорил жителей Ефремова к 6 и 8 годам соответственно исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в законные сроки.