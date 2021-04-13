Житель Тульской области, застреливший жену из обреза в ТЦ, пойдет под суд Фото: Алексей ФОКИН

Расследование убийства своей бывшей жены жителем Веневского района выстрелом из обреза завершили следователи регионального СК России, сообщается на их сайте.

Как было установлено в ходе судебного следствия, днем 15 февраля после ссоры с бывшей женой по телефону обвиняемый взял незаконно хранящийся у него обрез гладкоствольного ружья и приехал с ним в Новомосковск. Там в косметическом салоне он разыскал бывшую супругу и выстрелил ей в шею. От травмы 40-летняя женщина скончалась на месте.

Сейчас уголовное дело передано в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.