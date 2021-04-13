В Узловском районе водитель без прав стал участником ДТП Фото: материалы пресс-служб

В Узловском районе столкнулись ВАЗ и Lada. Один из водителей был без прав.

По предварительной информации, 12 апреля около 15:00 на 44-ом километре автодороги «Тула – Новомосковск» в Узловском районе 25-летний молодой человек, управляя автомобилем Lada 217230 Priora выехал на полосу, встречного движения, где столкнулся с ВАЗ 21099, за рулем которой был 22-летний юноша и поворачивал налево.

В результате аварии пострадал водитель ВАЗа и 22-летняя пассажирка Lada. Им оказали медицинскую помощь. Отмечается также, что 22-летний юноша не имел водительских прав.