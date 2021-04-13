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Общество13 апреля 2021 14:43

За первый квартал жители ЦФО приобрели почти 10 тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

Елена Иргиз
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За первый квартал жители ЦФО приобрели почти 10 тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

За первый квартал жители ЦФО приобрели почти 10 тысяч камер видеонаблюдения от «Ростелекома»

Около 10 тысяч камер домашнего видеонаблюдения от «Ростелекома» приобрели жители Центрального федерального округа в первом квартале 2021 года. На сегодняшний день в ЦФО установлено около 130 тысяч видеокамер, из них почти пять тысяч – в Тульском регионе. Наиболее популярен сервис «Видеонаблюдение» в Москве и Московской области: около 47 % всех пользователей проживают в столице и Подмосковье. Второе и третье место по количеству пользователей заняли Воронежская и Липецкая области. Чаще всего жители центральной России выбирают камеры внутреннего видеонаблюдения: более 80 % всех проданных камер предназначены для съемки в помещении.

В услугу «Видеонаблюдение» входят облачный сервис видеонаблюдения и уличная или внутренняя камера с широким углом обзора, датчиком движения и инфракрасной подсветкой для съемки в ночное время. Пользователь может настроить получение уведомлений о движении или звуке и в режиме онлайн просматривать видео. Видеоархив хранится в защищенном облаке «Ростелекома» до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу.

Дмитрий Ким, вице-президент – директор МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря внедрению цифровых сервисов дома жителей ЦФО становятся все более комфортными, умными и безопасными. "Видеонаблюдение" – это отличная возможность контролировать происходящее в доме или офисе, находясь в любой точке планеты. С помощью любого устройства с доступом в интернет — будь то смартфон, планшет или компьютер – можно присмотреть за ребенком или пожилыми родителями, проследить за качеством работы няни, ремонтной бригады и прочих работников. Думаю, что спрос на "Видеонаблюдение" в ближайшее время будет только расти: впереди дачный сезон, и многие хотят его провести без переживаний за оставленную городскую квартиру. А наш сервис дает такую возможность».

Екатерина Конникова, жительница Москвы:

«Когда началась пандемия и нас с мужем перевели на удаленную работу, мы решили перебраться за город. Нашли и арендовали дачу в соседней области. Но оставлять квартиру без присмотра на неопределенный срок было боязно, поэтому мы решили подключить видеонаблюдение. Сервис "Ростелекома" подкупил простотой пользования и удобными функциями. Например, если что-то или кто-то перекроет обзор камеры, на телефон сразу придет уведомление. С легким сердцем переехали за город на несколько месяцев. В этом году планируем покупку собственной дачи. И обязательно установим там видеонаблюдение».

Узнать более подробную информацию о сервисе «Видеонаблюдение» можно на сайте «Ростелекома».