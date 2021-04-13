В Туле бывший директор бюро судебно-медицинской экспертизы пойдет под суд за хищение чужого имущества Фото: Алексей ФОКИН

В Туле бывший директор бюро судебно-медицинской экспертизы пойдет под суд за хищение чужого имущества.

По данным следствия, 46-летний туляк, будучи руководителем ГУЗ ТО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» с июля 2019 по декабрь 2020 года ежемесячно начислял себе зарплату и премии, которые положены за работу врача-эксперта. При этом такой деятельностью он не занимался. Таким образом мужчина похитил более 218 000 рублей.

В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.