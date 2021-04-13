Как тулякам получить путевки в детские оздоровительные лагеря. Новые требования и документы Фото: Алексей ФОКИН

Чтобы все желающие смогли записать своих детей на отдых, а также чтобы не создавать большую нагрузку на портал Госуслуг, жители разных районов Тульской области будут подавать заявления в определенное для них время.

Таким образом, 23 апреля заявления подают жители Тулы, 26 апреля – жители Новомосковска и Щекино, 27 апреля – жители Узловой и Донского. 8 мая заявления будут принимать от жителей остальных муниципальных образований региона.

От родителей потребуется загрузка справки по форме 070/у. В систему добавлена строка, где нужно указать ее дату и номер.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами по COVID-19 наполняемость организаций отдыха и оздоровления разрешена не более чем на 75% от проектной мощности.

В 2021 году в регионе будут работать 462 организации отдыха детей и их оздоровления. В их числе 5 санаторных оздоровительных лагерей, 13 загородных оздоровительных лагерей, 404 лагеря с дневным пребыванием, 39 лагерей труда и отдыха, 1 палаточный лагерь.