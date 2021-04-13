Двое жителей Ефремова привязали работника к дереву и избивали из-за того, что тот не пришел на работу Фото: материалы пресс-служб

Зверскую расправу устроили двое мужчин над работником фермерского хозяйства, который вовремя не вышел на работу.

Придя к горе-работнику домой, злоумышленники позвали его поговорить и похитили. Потом вывезли в поле, привязали к дереву и избивали. Потом обессиленного мужчину продолжали избивать в помещении для скота, посадив на цепь.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 63-летнему и 30-летнему жителям Ефремовского района. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия), один из них также признан виновным в незаконном лишении свободы (ч.1 ст.127 УК РФ).

Приговором суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы сроком шесть и восемь лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.