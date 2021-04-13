Бывшего ректора ТулГУ Михаила Грязева назначили на должность советника при ректорате и завкафедрой в ТулГУ

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что ректор ТулГУ Михаил Грязев покидает свой пост.

Михаил Грязев связан с техническим университетом больше четырех десятилетий — с 1978 года, когда пришел сюда на должность лаборанта ОНИЛ-8. После окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации был младшим научным сотрудником научно-исследовательской части. Много лет работал на кафедре вычислительной математики. С сентября 2004 года работал профессором кафедры физического воспитания и спорта, а в 2006 году на альтернативной основе был избран ректором Тульского государственного университета.

12 апреля Михаил Грязев назначен на должность советника при ректорате и завкафедрой в ТулгГУ.