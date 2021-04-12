Где 13 апреля в Туле не будет электроэнергии Фото: Алексей ФОКИН

Завтра в некоторых домах Тулы отключат электроэнергию. Это связано с проведением ряда работ: устранение дефекта электрооборудования; выправка опор; обрезка деревьев; крепление вводов; установка приборов учёта и др. Так, с 9:00 до 16:00 электричества не будет в домах по адресам: ул. Кауля, 6-а, 4, 6, 8; ул. Новомосковская, 21, 23; ул. Чапаева, 36, 38; ул. Епифанская, 29, 29-а, 31; ул. Сурикова, 7, 7-а, 9, 11; ул. Каракозова, 29-64, 70, 71; ул. Декабристов, 77-93 (нечётн.), 110-124 (чётн.); ул. Патронная, 66-84 (чётн.), 69-а, 69-85 (нечётн.); ул. Калинина, 139, 110, 143; пер. Патронный; ул. Герцена, 203-219 (нечётн.), 146-166 (чётн.); ул. Токарева, 76; ул. Н. Руднева, 49, 50, 52, 54-а, 54-б; ул. Станиславского, 12, 14, 20, 16, 18.

п. Горелки: ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Весенняя, 6-12, 11; ул. Ракетная, 1-12, 4-а, 8-а; ул. Молодёжная, 1-37 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 16-а, 8-а; ул. Горельская, 1-17 (нечётн.), 2-30 (чётн.), 6-а, 4-а, 15-а, 16-а, 18-а, 5-а, 7-а, 9-а; Московское ш., 30-60 (чётн.), 60-а, 2-в.

мк-рн Солнечный: 1-й Партизанский пр-зд, 22; 2-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 1-19 (нечётн.); 3-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 14, 12, 22, 1-9 (нечётн.); 4-й Солнечный пр-зд, 2, 8, 10, 12, 3, 7; 5-й Солнечный пр-зд, 8; 6-й Солнечный пр-зд, 2, 4, 1, 3; 7-й Солнечный пр-зд, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 14

п. Первомайский: ул. Шевченко, 1-30, 6-а, 19-б, 2-а, 25-а; ул. Пионерская, 1-5; ул. Щорса, 1-31 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а, 5-а, 7-а, 21-а, 21-б ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а; ул. Ленина, 22-а, 23, 24