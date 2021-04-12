За неделю в Тульской области поймали 78 пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области за прошедшую неделю с 5 по 11 апреля сотрудники региональной Госавтоинспекции выявили и пресекли 18 369 нарушений Правил дорожного движения. В том числе: • 19 915 водителей были задержаны за превышение скорости; • 95 автомобилистов нарушили требования перевозки детей; • 43 нарушителя не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения; • 16 водителей находились за рулем без прав управления транспортными средствами; • 179 человек были привлечены к административной ответственности за тонированные стекла на машинах; • За другие нарушения Правил дорожного движения составили 1 935 протоколов. Кроме того, 214 транспортных средств отправились на штрафстоянку. Помимо этого, были задержаны 78 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 43 из них уже привлечены к административной ответственности, еще 27 - от освидетельствования отказались, а 8 нарушителей уже ранее привлекались за подобное нарушение. Напоминаем, что за вождение в состоянии алкогольного опьянения предписан штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение водителю грозит уже уголовное наказание со штрафом от 200 до 300, лишением свободы до двух лет или назначением исправительных работ до 480 часов. Водительские права забираются всегда, вне зависимости от назначенного наказания. Также об обнаружении в темное время суток на федеральной или региональной трассе, вне населенного пункта, пешего участника дорожного движения следует незамедлительно сообщать в дежурную часть ДПС ГИБДД по телефонам: • по Туле: 32-45-00 или 32-45-02. • по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54. Кроме того, туляки могут сообщить о пьяных водителях на горячую линию ГИБДД. В ведомстве начинает работу специальная горячая телефонная линия «Нетрезвый водитель». Все сигналы будут оперативно отработаны сотрудниками полиции. Сообщить о правонарушении можно по номерам 32-38-38 или +7-999-374-36-13 (WhatsApp, Viber).