В Щекинском районе в аварии с пит-байком пострадала девушка-подросток

В Щекинском районе в аварии с пит-байком пострадала девушка-подросток. Это случилось вечером в воскресенье.

По предварительной информации, 11 апреля около 20:10 в поселке Ломинцево Щекинского района 22-летний юноша, будучи за рулем Lada Kalina, поворачивал налево и столкнулся с пит-байком KAYO, которым управлял 20-летний юноша.

В результате аварии пострадал водитель пит-байка и его несовершеннолетний пассажир, 15-летняя девушка. Их отвезли в больницу с различными травмами. При этом девушка в момент аварии была без мотошлема.