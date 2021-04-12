В Тульской области автоледи на иномарке на трассе сбила металлическое ограждение Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области автоледи на иномарке на трассе сбила металлическое ограждение. Машина при этом перевернулась на крышу.

По предварительным данным, 11 апреля около 14:40 на трассе М-4 «Дон» в Богородицком районе 43-летняя женщина, управляя Renault Sandero, сбила металлическое барьерное ограждение, от чего машина опрокинулась.

В аварии пострадал 8-летний мальчик, который сидел в момент происшествия на заднем сидении автомобиля. Ребенок при этом был пристегнут ремнем безопасности. Ему оказали медицинскую помощь.