В Тульской области Mitsubishi столкнулся с "Ладой" Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области Mitsubishi столкнулся с "Ладой". В аварии пострадал ребенок.

По предварительной информации, 10 апреля около 11:45 в Новомосковске на улице Мира 38-летняя женщина, будучи за рулем Mitsubishi Space, поворачивала налево и столкнулась с Lada X-Ray, которой управлял 49-летний мужчина.

В результате аварии пострадал 8-летний мальчик, который ехал в Mitsubishi. В момент ДТП он был на заднем сидении машины, пристегнутый ремнем безопасности. Мальчика отвезли в больницу.