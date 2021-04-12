Ранее судимый пьяный туляк попытался угнать машину каршеринга Фото: Алексей ФОКИН

Ранее судимый пьяный туляк попытался угнать машину каршеринга. Его задержала полиция.

По предварительной информации, утром в воскресенье 11 апреля 30-летний неработающий ранее судимый мужчина решил прокатиться на машине каршеринга по городу. Будучи пьян, он сначала прыгал на машину, повредив ее, а после разбил стекла, чтобы забраться в салон. Сев за руль, злоумышленник начал движение, но был остановлен сотрудниками полиции.

Туляка задержали и доставили в отделение, а автомобиль вернули владельцу. В настоящее время все детали преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по статье "Угон"