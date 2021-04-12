«Ростелеком» снова открыл «Азбуку интернета» для тульских пенсионеров Фото: материалы пресс-служб

Из-за пандемии в марте 2020 года занятия были прерваны. Теперь, когда ограничения постепенно снимаются, стало возможным продолжить очное обучение с учетом всех норм безопасности: уменьшено количество слушателей в группах, соблюдена социальная дистанция между рабочими местами, есть защитные маски и антисептики.

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«В современных условиях, когда все больше услуг и сервисов переводится в онлайн- формат, популяризация цифровых технологий среди людей старшего возраста важна как никогда. После вынужденного перерыва мы возобновили очные занятия, поскольку видим потребность пожилых людей обучаться работе в сети Интернет: количество желающих записаться на курсы постоянно растет. Наше учебное пособие “Азбука интернета”, разработанное специально для этой возрастной категории, помогает осваивать все премудрости глобальной сети. Основная задача – приобщить пенсионеров к интернету, дать им возможность чувствовать себя комфортно в информационном пространстве».

Татьяна Калинина, г. Тула:

«Интернет – лучший помощник в нашей жизни. В Сети можно оплачивать коммунальные услуги, записываться к врачам, звонить по скайпу и другое. Многому меня научили дети, но все-таки я еще часто вынуждена обращаться к ним за советом, потому что слабо ориентируюсь в интернете. В прошлом году решила, что пора записаться на курсы “Ростелекома”, тем более, что они бесплатные. Но пандемия нарушила мои планы – пришлось ждать, когда возобновятся занятия. Недавно мне позвонили и пригласили на обучение. Очень рада! Спасибо организаторам за то, что помогаете пенсионерам и учите нас современным технологиям».

Проект по обучению людей старшего возраста работе в сети Интернет «Ростелеком» запустил в Туле в мае 2018 года на базе Компьютерной Академии «Рубикон». За прошедший период свыше 400 туляков освоили азы компьютерной грамотности и научились пользоваться интернет-ресурсами.

Курс рассчитан на 20 учебных часов. Обучение проводят опытные педагоги по материалам учебного пособия «Азбука интернета», разработанного «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом России. Слушателей знакомят с устройством компьютера, помогают освоить клавиатуру, учат работать с текстовыми и графическими файлами, фото-, видео- и аудиоматериалами, общаться по электронной почте. Преподаватели показывают, как правильно пользоваться поисковыми системами, общаться в социальных сетях, рассказывают о широких возможностях глобальной сети. Особое внимание уделено вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Программа курса «Азбука интернета», регулярно обновляется и дополняется учебными модулями. Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» – учебное пособие, методические рекомендации для преподавателей, полезные материалы и ссылки – размещены разработчиками программы на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе.

Обучающие занятия проводятся бесплатно на базе Компьютерной Академии «Рубикон» по адресу: г. Тула, ул. Епифанская, 54. Записаться на курсы можно по телефону +7(4872) 711-711.