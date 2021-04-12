ПФК "Арсенал" Фото: материалы пресс-служб

Тульский «Арсенал» одержал победу в домашнем матче. Вчера, 11 апреля, оружейники взяли три очка, столь нужные им в непростой турнирной ситуации.

Игра состоялась на Центральном стадионе в Туле в воскресенье. «Арсенал» дома принимал «Краснодар».

Перед началом матча диктор поздравил всех с юбилеем космической эры, а потом прозвучало знаменитое гагаринское «поехали!»

Первый опасный момент возник на 5-й минуте. Луценко пробил из убойной позиции, но вратарь спас гостей. После в первом тайме голевых моментов почти не было, а реализовать стандартные положения ни хозяева, ни гости не смогли.

Победный гол забил Чаушич на 62-й минуте. Сербский защитник «Арсенала» получил мяч у штрафной, а затем в касание пробил в угол ворот.

Отмечается, что впервые с середины октября «Арсенал» одержал сухую победу. Три очка подняли туляков на 13-е место в таблице.