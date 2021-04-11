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Происшествия11 апреля 2021 19:32

В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб

ДТП случилось ночью 11 апреля
Елена Иргиз
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В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб

В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб. ДТП случилось ночью 11 апреля.

По предварительной информации, 17-летний туляк без водительских прав был пьян и ехал при этом на машине Renault, которая принадлежала его бабушке. Парень не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В аварии пострадал 16-летний пассажир. Сотрудники ГИБДД выясняют детали и обстоятельства случившегося.

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