В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области подросток без прав на бабушкиной машине врезался в столб. ДТП случилось ночью 11 апреля.

По предварительной информации, 17-летний туляк без водительских прав был пьян и ехал при этом на машине Renault, которая принадлежала его бабушке. Парень не справился с управлением, в результате чего машина врезалась в опору ЛЭП.

В аварии пострадал 16-летний пассажир. Сотрудники ГИБДД выясняют детали и обстоятельства случившегося.