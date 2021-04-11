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В Тульской области двое парней слили бензин из «ГАЗели». Это случилось в Плавске.

По предварительной информации, машина стояла около одного из домов города. Злоумышленники пробили бак автомобиля и слили из него около 7 литров бензина. Обнаружив пропажу топлива, хозяин машины обратился в полицию.

Сотрудники МВД провели расследование и изобличили злоумышленников. Ими оказались 20-летний неработающий ранее судимый житель Плавского района и его 18-летний неработающий подельник. Молодые люди в преступлении признались. Сейчас они задержаны. Полиция выясняет обстоятельства кражи.