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Общество11 апреля 2021 13:31

Когда жители Тулы и области останутся без горячей воды: опубликован график отключения

Сообщаем, где можно узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду
Елена Иргиз
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Когда жители Тулы и области останутся без горячей воды: опубликован график отключения

Когда жители Тулы и области останутся без горячей воды: опубликован график отключения

Фото: Алексей ФОКИН

Стали известны даты отключения горячей воды в Тульской области. Такая информация появилась на портале «Открытый регион 71».

Для того, чтобы узнать, когда в вашем доме отключат горячую воду, надо ввести название населенного пункта и выбрать адрес.

Отмечается, что в запланированные даты отключения отремонтируют сети и заменят часть труб, а также выполнят профилактику оборудования. По нормативам, оставлять дома без горячей воды можно не более, чем на три недели.