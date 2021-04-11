Юный туляк вновь стал победителем

Пресс-служба администрации Тулы

10 апреля на Открытом турнире по спортивной (вольной) борьбе в весовой категории 50 кг победителем стал шестиклассник МБОУ «Центр образования N 58"Поколение будущего"» Степан Гордеев. Соревнования проходили в память героев войн и военных конфликтов.

Напомним, что Степан занимается вольной борьбой с пяти лет. Его тренирует Алексей Лившиц - тренер Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва Тульской области.

У Степана множество побед и призов региональных, всероссийских и международных турниров.