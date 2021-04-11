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Общество11 апреля 2021 9:15

Куда обращаться тулякам в случае ЧС 11 апреля

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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Куда обращаться тулякам в случае ЧС 11 апреля

Куда обращаться тулякам в случае ЧС 11 апреля

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в городе дежурят сотрудники администрации.

Так, сегодня, 11 апреля, за порядком в Туле проследит начальник главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Александр Вячеславович Корнеичев.

В случае чрезвычайной ситуации или возникновения разных вопросов, туляки и гости города могут позвонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона).