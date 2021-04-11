Где в Туле не будет электричества 12 апреля

Где в Туле не будет электричества 11 апреля
Фото: Алексей ФОКИН
Завтра, 12 апреля, в Туле без электричества останутся несколько десятков домов. Это связано с различными работами:
- устранение дефекта электрооборудования;
- монтаж и выправка опор;
- перетяжка проводов и др.
Так, с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат в домах по адресам:
- ул. Сойфера, 12, 7, 9;
- ул. Лейтейзена, 1;
- Красноармейский пр-т, 8;
- ул. Бондаренко, 8, 10;
- ул. Марата, 190;
- ул. Баженова, 2;
- ул. Кутузова, 102-а;
- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-15 (нечётн.);
- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.);
- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);
- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);
- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.);
- пер. Агеева, 1-10;
- ул. Короленко, 11-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);
- ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 21-а, 21-27 (нечётн.);
- ул. 1-я Озёрная, 3-12;
- ул. Болдина, 29;
- ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-8 (чётн), 12;
- ул. Радищева, 28, 23-29 (нечётн.);
- ул. 3-я Зеркальная, 1-12;
- ул. Серебровская, 43, 45;
- ул. Физкультурная, 12-16 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 10-а;
- ул. 3-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.);
- ул. Болдина, 51, 53, 55;
- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.);
- ул. Тульского Рабочего полка, 1-70 .
п. 2-й Западный:
- ул. Новосёлов, 1, 3;
- ул. Октябрьская, 238 (Гараж).
п. Грелки:
- ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.);
- ул. Фруктовая, 16-25.
п. Первомайский:
- ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а;
- ул. Ленина, 22-а, 23, 24.