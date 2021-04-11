Где в Туле не будет электричества 12 апреля

Где в Туле не будет электричества 11 апреля Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 12 апреля, в Туле без электричества останутся несколько десятков домов. Это связано с различными работами:

- устранение дефекта электрооборудования;

- монтаж и выправка опор;

- перетяжка проводов и др.

Так, с 9:00 до 16:00 электроэнергию отключат в домах по адресам:

- ул. Сойфера, 12, 7, 9;

- ул. Лейтейзена, 1;

- Красноармейский пр-т, 8;

- ул. Бондаренко, 8, 10;

- ул. Марата, 190;

- ул. Баженова, 2;

- ул. Кутузова, 102-а;

- Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13-15 (нечётн.);

- пер. Врубовой, 1-41 (нечётн.), 41-а, 2-48 (чётн.);

- пер. О. Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);

- ул. О. Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-14 (чётн.);

- ул. Горняцкая, 1-15 (нечётн.), 2-10 (чётн.);

- пер. Агеева, 1-10;

- ул. Короленко, 11-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.);

- ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 21-а, 21-27 (нечётн.);

- ул. 1-я Озёрная, 3-12;

- ул. Болдина, 29;

- ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-8 (чётн), 12;

- ул. Радищева, 28, 23-29 (нечётн.);

- ул. 3-я Зеркальная, 1-12;

- ул. Серебровская, 43, 45;

- ул. Физкультурная, 12-16 (чётн.), 15-25 (нечётн.), 10-а;

- ул. 3-я Трубная, 2-10, 10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.);

- ул. Болдина, 51, 53, 55;

- ул. 2-я Трубная, 1, 3, 2-6 (чётн.);

- ул. Тульского Рабочего полка, 1-70 .

п. 2-й Западный:

- ул. Новосёлов, 1, 3;

- ул. Октябрьская, 238 (Гараж).

п. Грелки:

- ул. Фестивальная, 26-48 (чётн.);

- ул. Фруктовая, 16-25.

п. Первомайский:

- ул. Чапаева, 1-39, 1-б, 14-а, 18-а, 31-а;

- ул. Ленина, 22-а, 23, 24.