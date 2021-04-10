ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

10 апреля 2021 года Выставочный зал в Туле отметил свой День рождения.

Все началось с выставки «Космос и моря» Союза бирюзовых художников. Экспозиция приурочена к 60-летию полета Юрия Гагарина. Большинство картин посвящено темам моря и Вселенной, но на выставке присутствовали и городские пейзажи.

ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Начался праздник презентацией выставки Союза бирюзовых художников под названием «Космос и моря», приуроченной к 60-летию полёта Юрия Гагарина. Большая часть экспозиции посвящена темам Вселенной и моря, однако присутствуют и городские пейзажи.

ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

Почётным гостем мероприятия стала заместитель директора департамента культуры министерства культуры Тульской области, начальник отдела развития музейно-выставочной деятельности и культурно -познавательного туризма Надежда Токовая. Она отметила такую возможность познакомиться с творчеством достаточно молодого объединения - Союза бирюзовых художников, а также добавила, что показать свои картины публике могут все начинающие авторы - министерство культуры региона открыто для таких проектов.

ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

На таком вернисаже авторы картин также пообщались с посетителями, представили им художественный перфоманс. Особо отметили картины Анастасии Аржановой. Ее работа «Мысленный шторм» означает внутренний, душевный шторм человека. Руки символизируют способность людей управлять своими мыслями и чувствами. А картина «Зарождение жизни» демонстрирует аналогию между процессами зарождения жизни в космических масштабах и самого человека.

ГУК ТО «Объединение "Историко-краеведческий и художественный музей"»

В этот вечер также выступали участники творческого объединения ArtJam, Никита Родин, Александр Хайд, Антон Живоглазов и группа Nevesna, Daniel Stranger, а также Светлана Венчикова.