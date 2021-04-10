Два кафе и один магазин закрыли в Туле за различные нарушения

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Роспотребнадзор Тульской области в очередной раз проверил соблюдение санитарно-эпидемических правил в торговых точках и пунктах общественного питания.

За неделю со 2 по 9 апреля специалисты ведомства проверили 7 кафе и 24 магазина. Поводом для инспекции стали не только план самого Роспотребнадзора, но и обращения граждан.

В 7 магазинах нашли различные нарушения, возбуждены административные дела. Кроме этого, деятельность торговой точки, принадлежащей ИП Манекиной В.В. (Тула) временно приостановили. Материалы дела переданы в суд.

Также временно закрыли две организации общественного питания: ИП Базаров Д.Д. и ООО «КВАРТА». Материалы также направлены в суд.