Тульский государственный университет возглавил Олег Кравченко Фото: Алексей ФОКИН

Тульский государственный университет возглавил Олег Кравченко. Его министерство науки и вышего образования РФ назначило исполняющим обязанности ректора в связи с тем, что Михаил Грязев покинул этот пост.

Олег Александрович Кравченко родился 24 октября 1973 года. В 1995 году с отличием окончил Новочеркасский государственный технический университет. В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию в области технических наук. После избирался на должности ассистента, старшего преподавателя, доцента, а в июле 2008 года стал завкафедрой «Электропривод и автоматика».

До назначения в ТулГУ Кравченко работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) им. М.И. Платова.