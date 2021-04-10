В центре Тулы школьник попытался похитить электронную сигарету

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Это случилось на парковке около торгового центра на улице Советской. У 24-летнего мужчины молодой человек открыто похитил электронную сигарету и убежал. Тогда мужчина обратился в полицию.

Правоохранители провели расследование на месте происшествия и выяснили, что подавший заявление туляк продавал в интернете электронные сигареты. По его словам, к нему обратился некий юноша, который изъявил желание купить это устройство. Они договорились встретиться возле торгового центра. Придя на условленное место, мужчина увидел, что потенциальный покупатель - 15-летний юноша. Он долго рассматривал товар, а потом сорвался с места и убежал.

Юношу задержали недалеко от торгового центра, хотя он, чтобы скрыться с места преступления, вывернул наизнанку свою двусторонюю куртку. Электронную сигарету, стоимостью в 3000 рублей, нашли при нем.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 8-классника одного из тульских центров образования. Ведется следствие.