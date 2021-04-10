В Туле прокуратура заблокировала сайт, продающий паспорта граждан РФ Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области заблокировали сайт, на котором продавали паспорта граждан Российской Федерации. Страница в интернете обнаружилась во время мониторинга сети работниками Пролетарской прокуратуры города Тулы.

Напомним, что закон запрещает размещение подобной информации в российском сегменте интернета. За подделку официальных документов предусмотрена уголовная ответственность.

По данному факту Прокуратура обратилась в суд с требованием признать указанную информацию запрещенной. С требованиями прокурора суд согласился. В настоящее время сайт заблокирован.